Anna und die Liebe
Folge 235: Episode 235
24 Min.Folge vom 23.05.2015Ab 12
Die aktuelle Kampagne wurde durch Annas Eingreifen bei Broda & Broda zwar erst einmal auf Eis gelegt, doch der Kunde besteht auf eine schnellstmögliche Umsetzung. Da man von Annas Idee überzeugt ist, bietet man ihr die alleinige Umsetzung des Spots an. Sie ist sich nicht sicher, ob sie dieser Herausforderung gewachsen ist.
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
