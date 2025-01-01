Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 243

SAT.1Staffel 1Folge 243
23 Min.Ab 12

Alexander versucht, sich endlich seiner Vergangenheit zu stellen. Doch als er nach Jahren wieder einen Degen in der Hand hält, verlässt ihn der Mut - zu schmerzhaft sind die Erinnerungen an den tragischen Fechtunfall. Anna motiviert ihn, diesen Weg weiterzugehen, doch Alexander verschließt sich und stürzt sich stattdessen in die Arbeit.

SAT.1
