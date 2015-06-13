Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 244

SAT.1Staffel 1Folge 244vom 13.06.2015
23 Min.Folge vom 13.06.2015Ab 12

Jonas' angeblich klares Bekenntnis zu Katja hat Anna stärker getroffen, als sie sich eingestehen mag. Trotzdem versucht sie alle Gedanken an ihn zu verdrängen und sich für Neues zu öffnen. Ihre Zusammenarbeit mit Alex funktioniert immer besser ...

