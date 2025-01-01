Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Gemeinsam stark

SAT.1Staffel 1Folge 245
Gemeinsam stark

Gemeinsam starkJetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 245: Gemeinsam stark

24 Min.Ab 12

Alexander ist von seinem Erzfeind Blochtin zum Fecht-Kampf aufgefordert worden, allerdings nur, um damit Publicity für seinen eigenen internationalen Wettkampf zu bekommen. Anna rät Alexander, sich nicht von seinem egoistischen Feind provozieren zu lassen ...

