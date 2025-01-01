Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Liebesbeichten

SAT.1Staffel 1Folge 246
Liebesbeichten

LiebesbeichtenJetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 246: Liebesbeichten

22 Min.Ab 12

Anna ist von Alexanders Liebeserklärung völlig überrascht. Seine Worte bewegen sie und ihr wird klar, wie sehr sie Alexander mag. Gleichzeitig scheinen ihr ihre Gefühle für Jonas noch viel zu präsent, als dass sie sich auf einen anderen Mann einlassen könnte. Wie soll sie reagieren?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen