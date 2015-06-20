Anna und die Liebe
Folge 247: Warum noch zögern?
23 Min.Folge vom 20.06.2015Ab 12
Anna könnte Alexanders Hilfe bei der Vorbereitung der Präsentation für Goldmann zwar dringend gebrauchen, doch sie akzeptiert, dass er sich auf das Training für den Kampf mit seinem Rivalen Blochtin konzentrieren will. Anna ist zunehmend beeindruckt von ihm und fragt sich, warum sie eigentlich noch zögert.
