Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Warum noch zögern?

SAT.1Staffel 1Folge 247vom 20.06.2015
Warum noch zögern?

Warum noch zögern?Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 247: Warum noch zögern?

23 Min.Folge vom 20.06.2015Ab 12

Anna könnte Alexanders Hilfe bei der Vorbereitung der Präsentation für Goldmann zwar dringend gebrauchen, doch sie akzeptiert, dass er sich auf das Training für den Kampf mit seinem Rivalen Blochtin konzentrieren will. Anna ist zunehmend beeindruckt von ihm und fragt sich, warum sie eigentlich noch zögert.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen