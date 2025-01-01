Anna und die Liebe
Folge 251: Im siebten Himmel
23 Min.Ab 12
Anna und Alexander verbringen eine wunderschöne Nacht miteinander. Und auch am nächsten Morgen schweben sie im siebten Himmel. Doch dann ziehen erste Wolken auf: Zuerst verpassen sie einen wichtigen Kunden-Termin und dann stattet auch noch Katja ihrer Schwester einen Besuch ab ...
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen