Anna und die Liebe

SAT.1Staffel 1Folge 26vom 25.07.2014
Folge 26: Spießrutenlauf

23 Min.Folge vom 25.07.2014Ab 12

Anna ist aufgewühlt: Zuviel Alkohohl hat dazu geführt, dass sie Jonas ihre Liebe gestand. Einerseits ist sie erleichtert, dass die Wahrheit endlich raus ist, doch als sie sieht, dass Jonas ihr Liebesgeständnis ignoriert, ist sie verzweifelt. Am liebsten würde sie ihm nie mehr unter die Augen treten. Der darauffolgende Tag in der Agentur wird zum Spießrutenlauf ...

SAT.1
