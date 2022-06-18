Anna und die Liebe
Folge 31: Unter Zugzwang
23 Min.Folge vom 18.06.2022Ab 12
Anna ist fassungslos, als sie herausfindet, dass Jonas ihr Mailpartner ist. Sie beschließt, den Mailverkehr sofort zu beenden, doch ausgerechnet jetzt wird Jonas immer neugieriger auf seine anonyme Chatpartnerin. Katja ist beunruhigt, da Jonas immer mehr Zeit mit Arbeit und weniger mit ihr verbringt ...
