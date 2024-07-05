Anna und die Liebe
Folge 34: Episode 34
23 Min.Folge vom 05.07.2024Ab 12
Anna gelingt es nicht, Jonas zu warnen und Gerrit lässt ihn wie erwartet in der Sitzung auflaufen. Jonas wird die Kampagne entzogen. Ihm ist es ein Rätsel, wieso Gerrit auf einmal solche brillanten Ideen hat - Katja hingegen anscheinend dauerhaft in der Kreativkrise steckt. Parallel dazu erfährt Anna, dass Armin das Restaurant ausbauen will. Es gibt allerdings Probleme mit der Baubehörde
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
