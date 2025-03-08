Anna und die Liebe
Folge 35: Falsche Tatsachen
23 Min.Folge vom 08.03.2025Ab 12
Als Anna wütend auf Susannes und Armins Plan reagiert, Ingo für tot erklären zu lassen, versucht Susanne ihre Tochter zu beruhigen. Derweil bekommt Anna eine überraschende Mail: "Nadjad320" schickt ihr ein Foto von sich und bittet auch um ein Bild seiner anonymen Chatpartnerin ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen