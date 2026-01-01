Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 37
Folge 37: Gesicht wahren

23 Min.Ab 12

Anna hat es zwar geschafft, die beiden Laptops erfolgreich wieder zurückzutauschen, steckt nun aber erst richtig in der Klemme. Beim Tauschen der Geräte in Katjas Zimmer wird sie von Jonas und Katja überrascht und muss sich unter Katjas Bett verstecken, wo sie bis zum Morgen ausharrt. Als sie bei der LUNA-Präsentation eintrifft, hat sie noch keine Ahnung, dass Lars Jonas' Computer manipuliert hat.

SAT.1
