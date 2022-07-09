Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Der Realität ins Auge blicken

SAT.1Staffel 1Folge 41vom 09.07.2022
Der Realität ins Auge blicken

Der Realität ins Auge blickenJetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 41: Der Realität ins Auge blicken

24 Min.Folge vom 09.07.2022Ab 12

Nach dem katastrophalen Blind Date mit Jonas beschließt Anna, ihr Onlineprofil zu löschen und den heimlichen Kontakt zu ihm abzubrechen. Jonas, der noch immer nicht die Identität von "Cinderella" kennt, ist niedergeschlagen, denn er vermisst den Austausch mit der sympathischen Chatfreundin, der er so viel mehr zu sagen hatte als Katja ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen