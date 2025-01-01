Anna und die Liebe
Folge 42: Sehnsucht
24 Min.Ab 12
Anna, die mit Katja zwischen eine Gang geraten ist, sucht panisch nach einer Fluchtmöglichkeit. Aus dem Nichts taucht plötzlich ein Unbekannter auf und rettet sie. Und ebenso plötzlich ist er auch wieder verschwunden. Anna ist gerührt von der Rettungsaktion und beschließt, alles daran zu setzen, diesen Mann zu finden ...
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
