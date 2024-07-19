Anna und die Liebe
Folge 44: Zur Seite stehen
24 Min.Folge vom 19.07.2024Ab 12
Jannick erweist sich Anna gegenüber als Gentleman und nimmt die Schuld an dem E-Mail-Desaster auf sich. Anna weiß nicht, wie sie Jannick dafür danken soll, doch er besteht auf diesen Freundschaftsdienst, denn er mag Anna sehr. Auf den Fotos des gemeinsamen Straßen-Shootings entdeckt Anna plötzlich wieder ihren unbekannten Retter ...
