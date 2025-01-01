Anna und die Liebe
Folge 46: Die Hoffnung stirbt zuletzt
23 Min.Ab 12
Anna ist tieftraurig über die Nachricht vom Tod ihres Vaters. Als Jonas mitbekommt, wie mies Gerrit sie trotz ihrer Verfassung behandelt, steht er zum ersten Mal zu ihr. Nachdem Jonas die alleinige Leitung der Luna-Kampagne bekommen hat, ist Gerrit von allen Informationen abgeschnitten ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen