Anna und die Liebe
Folge 48: Lebenszeichen
24 Min.Folge vom 26.07.2024Ab 12
Verunsichert flüchtet Anna nach ihrem Kuss mit Jannick und versucht sich rauszureden. Auch Jannick ist durcheinander und weiß nicht, wie er ihren plötzlichen Gefühlsausbruch werten soll - insgeheim wünscht er sich aber, dass es mehr zu bedeuten hat ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen