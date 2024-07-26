Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lebenszeichen

SAT.1Staffel 1Folge 48vom 26.07.2024
Folge 48: Lebenszeichen

24 Min.Folge vom 26.07.2024Ab 12

Verunsichert flüchtet Anna nach ihrem Kuss mit Jannick und versucht sich rauszureden. Auch Jannick ist durcheinander und weiß nicht, wie er ihren plötzlichen Gefühlsausbruch werten soll - insgeheim wünscht er sich aber, dass es mehr zu bedeuten hat ...

SAT.1
