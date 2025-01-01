Anna und die Liebe
Folge 48: Lebenszeichen
24 Min.Ab 12
Verunsichert flüchtet Anna nach ihrem Kuss mit Jannick und versucht sich rauszureden. Auch Jannick ist durcheinander und weiß nicht, wie er ihren plötzlichen Gefühlsausbruch werten soll - insgeheim wünscht er sich aber, dass es mehr zu bedeuten hat ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen