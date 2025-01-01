Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1
Staffel 1
Folge 58
Folge 58: Halbwahrheiten

23 Min.
Ab 12

Anna ist erstaunt und erleichtert, dass Jonas nicht sauer auf sie ist, nachdem sie ihm die wahre Geschichte über die vertauschte Marktforschung gebeichtet hat. Das neuerdings gute Verhältnis zwischen Jonas und Anna scheint weiterhin ungetrübt - bis er von ihr verlangt, Gerrit eine Falle zu stellen und ihn zu einem Geständnis zu bringen ...

