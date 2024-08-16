Anna und die Liebe
Folge 64: Wechsel zur Konkurrenz
23 Min.Folge vom 16.08.2024Ab 12
Anna hat ihr Bewerbungsgespräch erfolgreich hinter sich. Frank Doyle bietet ihr an, sofort bei ihm anzufangen und setzt den Vertrag auf. Anna ist hin- und hergerissen, beschließt dann aber das Angebot anzunehmen und wird auch von Paloma darin bestärkt. In ihrer Euphorie lädt sie Jannick zum Abendessen ein ...
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen