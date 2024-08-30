Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

SAT.1 Staffel 1 Folge 77 vom 30.08.2024
23 Min.Folge vom 30.08.2024Ab 12

Zu Annas Überraschung vertraut ihr Jonas weiterhin. Sie hofft, dass er sich jetzt auch wieder mit Jannick versöhnen wird, der sie unterstützt hatte, Jonas von Watanabes Pleite zu überzeugen. Aber Katja duldet nicht, dass sich Jonas mit Jannick ausspricht ...

