Anna und die Liebe

Sich selbst am nächsten

SAT.1Staffel 1Folge 79
Folge 79: Sich selbst am nächsten

24 Min.Ab 12

Anna bleibt standhaft und Katja somit nichts anderes übrig, als Jannick von der Schuld freizusprechen. Doch wie sie so ist, schafft sie es wieder, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen: Sie präsentiert kurzerhand einen Praktikanten, der vorgibt, die Bilder geschossen zu haben. Jonas und Jannick versöhnen sich und freuen sich, dass alles geklärt ist ...

