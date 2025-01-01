Anna und die Liebe
Folge 84: Langfinger
23 Min.Ab 12
Anna steckt in der Klemme: Die wertvolle Uhrenkollektion ist verschwunden und es gibt keinerlei Anzeichen für einen Einbruch. Wenigstens Jannick glaubt an ihre Unschuld. Für Lily steht fest, dass Rico etwas damit zu tun hat. Der leugnet das natürlich, aber sie überlistet ihn und schafft es, ihm die Uhren vor seinem Verschwinden heimlich wieder abzunehmen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen