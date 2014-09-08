Anna und die Liebe
Folge 88: Drama zu Silvester
23 Min.Folge vom 08.09.2014Ab 12
Anna gelingt es, Rico auszutricksen und zu überwältigen. Als Jannick aus seiner Bewusstlosigkeit aufwacht, staunt er nicht schlecht über ihre Courage, mit der sie die Einbrecher dingfest gemacht hat. Jonas ist ebenfalls beeindruckt von ihrem Mut und lädt sie in der Silvesternacht zusammen mit Jannick und Katja in einen Karaoke-Club ein ...
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
