Anna und die Liebe
Folge 89: Arbeitsbeschaffung
24 Min.Folge vom 09.09.2014Ab 12
Anna schafft es tatsächlich, mit ihrer Darbietung die Massenschlägerei zu verhindern und alle sind begeistert - vor allem Jonas. Jannick findet Anna unglaublich mutig und die wiederum ist gerührt von seiner Einfühlsamkeit und verdrängt deshalb auch jeden weiteren Gedanken an Jonas. Die Agentur ist über den Jahreswechsel menschenleer und Anna stürzt sich voller Elan in die neue Mode-Kampagne ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
