Anna und die Liebe
Folge 92: Unternehmen Schüchternheit
23 Min.Ab 12
Jonas erkennt, dass Anna trotz ihrer Kreativität eine Gefahr für die Agentur ist. Wenn sie ihr Problem nicht in den Griff bekommt, kann er sie nicht länger halten. Unabhängig davon weiß Anna selbst am besten, dass sich etwas grundlegend ändern muss. Allein in ihrem Zimmer beginnt sie mit Hilfe von Fach- und Hörbüchern ein Selbstbewusstseinstraining ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen