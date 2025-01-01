Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 97
24 Min.Ab 12

Anna hat zu Jonas ein professionelles Verhältnis und während sie sich um das Hochzeitskleid und Ringe kümmert, entwirft sie zugleich mit ihm eine neue Kampagnenidee für ein bekanntes Modelabel. Anna ist so in ihr eigenes Hochzeitsthema verliebt, dass sie auch in der Werbekampagne eine Hochzeitsfeier erzählen will ...

