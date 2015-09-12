Anna und die Liebe
Folge 27: Episode 27
24 Min.Folge vom 12.09.2015Ab 12
Jonas ist geschockt, als er bei Anna einen positiven Schwangerschaftstest findet. Seine letzte Hoffnung: Anna ist noch nicht bereit, die Mutterrolle zu übernehmen. Er bittet Anna um ein Gespräch. Er wird jedoch versetzt, weil Anna und Alexander sich euphorisch in die Wohnungssuche stürzen. Jonas glaubt, Anna endgültig verloren zu haben und begibt sich in eine gefährliche Situation.
