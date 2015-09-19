Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 30

SAT.1Staffel 2Folge 30vom 19.09.2015
Episode 30

Episode 30Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 30: Episode 30

24 Min.Folge vom 19.09.2015Ab 12

Jonas wird es immer klarer, dass er handeln muss, wenn er Anna noch für sich gewinnen will. Doch mit Anna alleine zu sprechen, gestaltet sich schwieriger als gedacht. Als er sich schließlich dazu durchringt, Alexander einzuweihen, Anna seine Gefühle zu gestehen, hat dieser seinerseits ein Geständnis zu machen: Alexander will Anna heiraten. Wie soll Jonas damit umgehen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen