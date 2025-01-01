Anna und die Liebe
Folge 45: Episode 45
22 Min.Ab 12
In letzter Sekunde gelingt es Jonas, den Flieger zu verlassen. Als Anna den Flughafen erreicht, glaubt sie Jonas jedoch an Bord und entschließt sich, ihm nachzureisen. Sie organisiert sich ein Ticket, während Jonas bereits auf dem Weg zurück in die Goldelse ist. Dort erfährt er von Annas Vorhaben. Anna hat bereits eingecheckt, doch schließlich hört sie Jonas' Stimme durch die Lautsprecher des Flughafens...
