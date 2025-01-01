Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 46

SAT.1Staffel 2Folge 46
Episode 46

Anna und die Liebe

Folge 46: Episode 46

23 Min.Ab 12

Anna und Jonas sind ein Paar! Auf einer Hochzeitsfeier krönen die beiden ihr lang ersehntes Glück, als Anna den Brautstrauß fängt: Jonas macht ihr einen Heiratsantrag, den Anna überglücklich annimmt ... Mias Jobaussichten bessern sich schlagartig, als Alexander sich dafür einsetzt, dass sie das Gesicht der Flirt-Portal-Kampagne wird. Bahnt sich etwas zwischen den beiden an?

Anna und die Liebe
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

