Anna und die Liebe
Folge 50: Episode 50
23 Min.Ab 12
Anna und Jonas erfahren durch Mia von der Affäre zwischen Alexander und Annett. Was planen der frischgebackene Geschäftsführer und seine intrigante Partnerin? Mia ist überglücklich, als ihr Bruder mithilfe von David endlich aus dem Gefängnis entlassen werden kann. Um weiterhin seinen Rechtsbeistand nutzen zu können, trifft sie sich mit David in der Agentur. Dort zeigt David sein wahres Gesicht ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen