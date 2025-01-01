Anna und die Liebe
Folge 102: Episode 102
24 Min.Ab 12
Mia ist zu Tode betrübt. Alexander hat reinen Tisch gemacht: Er liebt sie nicht. Er hat sich entschieden, sein Leben mit Annett zu verbringen. Diese Ansage kann Mia nur schwer verkraften. Ihr erster Impuls ist, die Stadt zu verlassen und nach Rostock zurück zu kehren. Aber Schritt für Schritt reift in ihr die Erkenntnis, dass das nicht so einfach geht ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Copyrights:© SAT.1 emotions
