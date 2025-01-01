Anna und die Liebe
Folge 108: Episode 108
22 Min.Ab 12
Susanne ist fest davon überzeugt, dass da etwas zwischen Ingo und ihrer Schwester Brigitte läuft. Ingo findet Susannes Eifersucht übertrieben und fühlt sich ungerecht behandelt. Schließlich betreibt er diesen ganzen "Tanzaufwand" nur für Susanne. Brigitte will lieber auf Abstand gehen, aber Ingo reagiert schließlich trotzig ...
