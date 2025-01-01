Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 120

SAT.1Staffel 3Folge 120
Folge 120: Episode 120

23 Min.Ab 12

Mia hat die Warnung des Attentäters nachhaltig beeindruckt. Sie ist in ihren Grundfesten erschüttert und hat zum ersten Mal wirklich Angst. Aber weder Alexander noch die Polizei können ihr helfen oder Sicherheit geben. Daher entschließt sie sich, die Warnungen des Attentäters ernst zu nehmen und vorerst unterzutauchen - sie sucht ihr Heil in der Flucht ...

