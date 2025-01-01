Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 122

SAT.1Staffel 3Folge 122
Episode 122

Episode 122Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 122: Episode 122

24 Min.Ab 12

Lily steht kurz davor, einen gefälschten Pass zu bekommen, mit dem sie endlich zu Jojo nach Uruguay kann. Als Maik von den Schwierigkeiten erfährt, die Lily mit dem Passfälscher hatte, begleitet er sie zum Treffen. Der Fälscher stößt eine Drohung gegen Lily aus, die Maik in höchstem Maße alarmiert. Er ist überzeugt, dass an dem Pass etwas faul ist und Lily bei der Ausreise damit auffliegen wird.

