Anna und die Liebe
Folge 125: Episode 125
23 Min.Ab 12
Mia glaubt sich nach Davids Friedensangebot und seinen Versicherungen, ihr nichts tun zu wollen, vom Spuk und den Angriffen der letzten Tage befreit. Während sie sich mit neuer Energie ganz auf ihre Arbeit für "SPIKE" konzentriert, bemerkt sie nicht, dass sie immer noch verfolgt wird. Denn David hatte sehr wohl vor, sie umzubringen ...
