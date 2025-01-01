Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 126

SAT.1Staffel 3Folge 126
Folge 126: Episode 126

23 Min.Ab 12

Jojo lässt Susi bei Lily anrufen und sie unter einem Vorwand in die Goldelse kommen. Während Lily dort nichtsahnend einen Tisch für ein romantisches Essen zu zweit eindecken muss, quält sie die Sehnsucht nach Jojo. Doch es wartet eine Überraschung auf sie ...

