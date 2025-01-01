Anna und die Liebe
Folge 134: Episode 134
24 Min.Ab 12
Nachdem Alexander den Kuss von Enrique und Mia beobachtet hat, versuchen alle drei, möglichst souverän damit umzugehen. Trotzdem ist eine aufkeimende Rivalität zwischen den Jungs und Mia deutlich spürbar. Als Enrique schließlich noch einen drauf setzt und Alexander ankündigt, dass er Mia zu einem Wochenende an den Luganer See einladen wird, reicht es Alexander ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
