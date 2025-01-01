Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 136

SAT.1Staffel 3Folge 136
Episode 136Jetzt kostenlos streamen

Folge 136: Episode 136

24 Min.Ab 12

Mia ist zutiefst getroffen, da sie glaubt, dass es Alexander bei dem Ausflug tatsächlich nur um berufliche Interessen geht. Sie denkt darüber nach, den ganzen Trip abzusagen, doch Paloma redet ihr ins Gewissen und überzeugt sie von der Dringlichkeit, endlich reinen Tisch mit Alexander zu machen: Mia oder Annett - er soll sich endlich entscheiden!

