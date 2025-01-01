Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 145

SAT.1Staffel 3Folge 145
Folge 145: Episode 145

23 Min.Ab 12

Natascha ahnt das Schlimmste, als Richard sich kurz vor ihrer Hochzeit aus dem Krankenhaus entlässt und spurlos abtaucht. Je länger sie darüber nachdenkt, desto klarer wird ihr, dass nur David hinter Richards Verschwinden stecken kann. David leugnet dies zwar, doch als Natascha ihn auf dem Weg zu Annett ins Krankenhaus sieht, verliert Natascha die Kontrolle über ihre Gefühle ...

