Anna und die Liebe
Folge 145: Episode 145
23 Min.Ab 12
Natascha ahnt das Schlimmste, als Richard sich kurz vor ihrer Hochzeit aus dem Krankenhaus entlässt und spurlos abtaucht. Je länger sie darüber nachdenkt, desto klarer wird ihr, dass nur David hinter Richards Verschwinden stecken kann. David leugnet dies zwar, doch als Natascha ihn auf dem Weg zu Annett ins Krankenhaus sieht, verliert Natascha die Kontrolle über ihre Gefühle ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen