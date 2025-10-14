Anna und die Liebe
Folge 154: Episode 154
23 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 12
David versucht, sich Richard gegenüber für sein Verhalten zu rechtfertigen. Aber nachdem Richard Nataschas Brief gelesen hat, weiß dieser nicht, was er glauben soll. Nachdem David ankündigt, Beweise zu liefern, die seine Version der Dinge bestätigen, spricht Richard Natascha auf die Mailbox und hofft, ihre Sicht der Dinge zu erfahren. Natascha wendet sich hoffnungsvoll an Richard ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen