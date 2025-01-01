Anna und die Liebe
Folge 160: Episode 160
24 Min.Ab 12
Paloma verschweigt Maik, dass der Abend mit Julians Vater ein Reinfall war, als dieser Paloma mit ihren Nacktfotos konfrontiert hat. Maik bekommt jedoch über Julian von diesen Fotos zu hören, und er stellt Paloma zur Rede: Warum hat sie ihn angelogen? Und was genau hat es mit diesen Fotos auf sich?
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
