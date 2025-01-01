Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 160

SAT.1Staffel 3Folge 160
Episode 160

Folge 160: Episode 160

24 Min.Ab 12

Paloma verschweigt Maik, dass der Abend mit Julians Vater ein Reinfall war, als dieser Paloma mit ihren Nacktfotos konfrontiert hat. Maik bekommt jedoch über Julian von diesen Fotos zu hören, und er stellt Paloma zur Rede: Warum hat sie ihn angelogen? Und was genau hat es mit diesen Fotos auf sich?

