Anna und die Liebe
Folge 162: Episode 162
23 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12
Maja will David mithilfe eines versteckten Diktiergeräts zu einem Geständnis bewegen. Als sie ihn mit dem Auto zu einem Termin fährt, erhält sie schließlich die belastenden Aussagen. Doch David kommt hinter ihren Plan, entreißt ihr das Diktiergerät und vernichtet es. Maja brennen daraufhin die Sicherungen durch. Sie tritt auf das Gaspedal und rast mit dem Auto auf eine Mauer zu ...
