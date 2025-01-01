Anna und die Liebe
Folge 163: Episode 163
23 Min.Ab 12
Enrique hat Mia mit einer Wette herausgefordert und erklärt, sie könne sich in ihn verlieben. Doch Mia bezweifelt stark, dass Enrique über Qualitäten verfügt, die sie an einem Mann schätzt. Als es auf Majas Abschiedfeier zu einer Annäherung zwischen den beiden kommt, scheint es ganz so, als würde Enrique die Wette gewinnen ...
Anna und die Liebe
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen