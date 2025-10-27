Anna und die Liebe
Folge 171: Episode 171
24 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 12
Als Julian darüber grübelt, wie die M.I.A.-Kampagne am besten durchzuführen ist, schlägt Annett Natascha als Gesicht der Kampagne vor. Julian gefällt die Idee, wie auch Alexander, der Natascha schließlich davon überzeugen kann. Sie ahnt nicht, dass Annett und David triumphieren, da sie Natascha nun an der Angel haben ...
