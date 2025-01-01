Anna und die Liebe
Folge 175: Episode 175
23 Min.Ab 12
Natascha wehrt sich vergeblich gegen die Anschuldigungen des Journalisten, der jetzt auch noch die von David besorgten Beweise für ihre Abtreibung vorzulegen vermag. Annett und David nutzen die Gunst der Stunde, um Richard zu überzeugen, sich von Natascha zu distanzieren. Zu ihrer unendlichen Verärgerung hält Richard jedoch zu Natascha - genau wie Alexander ...
Anna und die Liebe
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
