Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 187

SAT.1Staffel 3Folge 187
Episode 187

Episode 187Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 187: Episode 187

23 Min.Ab 12

Ingo, der seit seiner Rückkehr aus dem Libanon bestmöglich vermieden hat, allein den Keller der Goldelse zu betreten, erleidet genau dort eine Panikattacke, die ihn schier um den Verstand bringt. Als Susanne Ingo befreit, muss auch Ingo sich eingestehen, dass er ein ernst zu nehmendes Problem hat.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen