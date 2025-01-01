Zum Inhalt springenBarrierefrei
Episode 196

SAT.1Staffel 3Folge 196
Folge 196: Episode 196

24 Min.Ab 12

Susanne kann zwar verstehen, dass Ingo seinen fehlenden Erinnerungen aus seiner Zeit im Libanon auf den Grund gehen will, doch sie schafft es nicht, die irrationale Angst zu unterdrücken, dass Ingo erneut nicht wiederkommen könnte. Daher spricht sie sich rigoros gegen Ingos geplante Reise aus. Erst als sie sich mit Jojo ausspricht, erkennt sie, dass sie Ingo unterstützen muss.

SAT.1
