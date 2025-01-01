Anna und die Liebe
Folge 197: Episode 197
24 Min.Ab 12
Unter den Flügeln "ihres" Doppeldeckers gibt Mia Enrique das Ja-Wort. Die beiden genießen ihren romantischen Ausflug und kehren glücklich nach Hause zurück. Doch auf Mia wartet noch Arbeit. Natascha hat sie und Alexander zu sich gerufen, um ihnen die Geschäftsführung von Broda & Broda anzutragen. Mia ist im Glück, wobei sie vollkommen übersieht, dass Alexander noch Gefühle für sie hegt ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions
Enthält Produktplatzierungen